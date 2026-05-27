Четыре петербуржца стали победителями премии «Предприниматели нового времени»

В России по инициативе партии «Новые люди» учреждена федеральная премия «Предприниматели нового времени». По словам лидера партии Алексея Нечаева, такие бизнесмены достойны награды, потому что не только занимаются любимым делом, но и создают рабочие места, развивают российские регионы и меняют облик всей страны.

Как сообщили в пресс-службе партии, сразу четыре предпринимателя из Санкт-Петербурга стали победителями премии. Для города это важный результат: Петербург снова подтвердил статус одного из центров современного российского предпринимательства — города, где бизнес умеет не только зарабатывать, но и брать ответственность за среду, людей и будущее.

Победителем в номинации «Новая жизнь» стал Сергей Степанов, генеральный директор компании «Академия-групп». Его отметили за реконструкцию исторических зданий и сохранение архитектурного наследия.

Также награды получили Максим Миляев из компании «Русский Бойлер» — за создание и развитие промышленного производства; Виктория Быкова, директор по внедрению инвестиционных проектов компании «Алтэк», — за вклад в развитие предприятий общественного питания; Дмитрий Маслов из компании «Группа МИНАКО» — за развитие инжиниринга, производства и поставки оборудования.

«Четыре победителя из Петербурга — это большой успех для города. Их пример показывает, что петербургский бизнес силен в самых разных сферах — от промышленности и инженерных решений до общественного питания и сохранения исторического наследия. Важно, что этот труд получает признание на федеральном уровне», — отметил Дмитрий Панов, руководитель общественного штаба партии «Новые люди» в Петербурге.

В партии подчеркивают, что поддержка бизнеса остается одним из ключевых направлений работы «Новых людей»: от защиты предпринимателей от избыточного давления до инициатив, которые помогают людям открывать свое дело и развиваться дальше.