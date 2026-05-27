Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов в Выборге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов дома на улице Гагарина в Выборге. Кровля здания 1957 года постройки регулярно протекает.

Сотрудники СК получили обращение от жительницы Выборга о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома на улице Гагарина. Из-за нарушения целостности кровли в здании 1957 года постройки регулярно происходят протечки. Это приводит к затоплению жилых помещений и порче имущества. Аварийное состояние крыши вызывает обрушение фрагментов цементных перекрытий. Такие обломки могут травмировать случайных прохожих.

Инженерные системы в чердачном помещении частично демонтированы. Отопление в некоторые комнаты квартиры заявительницы не подается с 2022 года, водоснабжение отсутствует с 2019 года. Обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли.

На основании поступившего обращения следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину представить доклад о ходе и результатах расследования, а также о работе по восстановлению прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.