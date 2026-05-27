ГлавнаяЛенинградская областьБастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов в Выборге

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов в Выборге

Никита Козлов
Фото: Мойка78

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов дома на улице Гагарина в Выборге. Кровля здания 1957 года постройки регулярно протекает.

Сотрудники СК получили обращение от жительницы Выборга о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома на улице Гагарина. Из-за нарушения целостности кровли в здании 1957 года постройки регулярно происходят протечки. Это приводит к затоплению жилых помещений и порче имущества. Аварийное состояние крыши вызывает обрушение фрагментов цементных перекрытий. Такие обломки могут травмировать случайных прохожих.

Инженерные системы в чердачном помещении частично демонтированы. Отопление в некоторые комнаты квартиры заявительницы не подается с 2022 года, водоснабжение отсутствует с 2019 года. Обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли.

На основании поступившего обращения следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину представить доклад о ходе и результатах расследования, а также о работе по восстановлению прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

В деле о пропавшей семье Усольцевых нашли новые детали

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края появились новые детали. Телефон Сергея Усольцева шел на гудки уже после начала поисков, а налоги за предпринимателя были оплачены, когда его уже искали. Исчезновение семьи Сергей, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время турпохода недалеко от поселка Кутурчин в Манско-Уярском округе Красноярского края. Маршрут семьи вел к горе Буратинка.О пропаже стало известно 2 октября, после чего началась масштабная поисковая операция. Она продолжалась до 12 октября, но была свернута из-за снегопадов. Спасатели не нашли никаких следов пропавшей семьи.Спасатели вернулись на место исчезновения 23 мая 2026 года. На следующий день к ним присоединились следователи и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт». За первый день поисков поисковики прочесали...
В начале мая спутники ученые из NASA зафиксировали подводное извержение вулкана у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Ученые не могут рассчитать продолжительность извержения, поскольку извержение 1972 года в этом районе длилось четыре дня, а 1957 года почти четыре года. Извержение подводного вулкана Устройства запечатлели подводное вулканическое извержение в море Бисмарка у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Когда вулканологи попытались изучить это событие, они столкнулись с непреодолимой преградой. Карт морского дна высокого разрешения в этом районе нет, сообщает Space.com.Отсутствие исходных данных затруднило точное определение того, как извержение изменило форму морского дна и каковы размеры вулканической структуры. Ученые не уверены, какая именно геологическая структура подверглась извержению. Современные теории предполагают, что извержение произошло вдоль хребта Титан, примерно в 16 километрах к юго-востоку от места подводного извержения 1972 года. Тепловая...
