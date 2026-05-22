На книжном салоне в Петербурге представят новый роман о семейном кризисе

Писатель Юрий Поляков представит новый роман «Дедушка влюбился» на XXI Санкт-Петербургском международном книжном салоне.

Поляков сообщил, что его новый роман под названием «Дедушка влюбился» вышел в свет и доступен для приобретения. Официальная презентация книги состоится на XXI Санкт-Петербургском международном книжном салоне.

Действие нового романа Юрия Полякова происходит в октябре 2021 года. Сам автор назвал произведение семейной сатирой. Главным героем книги стал телеведущий, который именует себя «полупенсом». Через этого персонажа писатель показывает скрытую сторону телевизионной жизни. В беседе с ТАСС Поляков уточнил, что знаком с этой изнанкой не понаслышке.

Также в сюжете книги прописана детективная линия. Герои ищут золотую пуговицу с кителя Иосифа Сталина. По словам автора, однако основное внимание сосредоточено не на этом. Большая часть страниц посвящена кризису современного моногамного брака.

Отметим, что Юрий Поляков является советским и российским писателем, поэтом, драматургом, киносценаристом, а также общественным деятелем. В настоящий момент он возглавляет Национальную ассоциацию драматургов.