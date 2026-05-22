Сеть «Перекрёсток» и «Кала Ранта» начинают поставки форели из Ладоги

Сеть «Перекрёсток» объявила о запуске проекта по поставкам форели, выращенной в открытой акватории Ладожского озера на рекордной глубине, партнёром выступила группа компаний «Кала Ранта».

Производственная площадка расположена в месте, где общая глубина озера достигает 90 метров, а сами садки погружены на 35 метров.

Как сообщили в пресс-службе торговой сети «Перекрёсток» реализация продукции в магазинах начнётся в сентябре 2026 года.

Сеть «Перекрёсток» отмечает, что вода на большой глубине сопоставима по качеству с питьевой. Группа компаний «Кала Ранта» обеспечивает полный цикл от икринки до прилавка: собственное хозяйство мощностью 17 миллионов мальков в год использует установки замкнутого водоснабжения. Вся продукция перерабатывается без заморозки и искусственных добавок.

Представители «Кала Ранта» заявили, что в течение семи лет полностью переведут производство в открытую акваторию. Директор по развитию категорий «Фрукты, овощи и ультрафреш» сети «Перекрёсток» Александра Сухарева назвала рыбу стратегической «геройской» категорией для сети «Перекрёсток». По ее словам, для сети «Перекрёсток» развитие прямых контрактов с производителями является приоритетом.