Авито Спецтехника: спрос на строймашины вырос весной

Весной 2026 года интерес к строительной и сельскохозяйственной технике на платформе Авито Спецтехника оказался на 10–15% выше среднегодовых значений.

Как сообщили в пресс-службе Авито, лидером по популярности среди машин с наработкой стали грузовики (27,8% внимания), из которых 45% приходится на тяжёлый коммерческий транспорт, треть — на лёгкий коммерческий и около 22% — на среднетоннажные модели, а на втором месте расположились седельные тягачи (16,3%, рост на 3,3 п.п.), за ними следуют сельхозтехника (13%, снижение на 8 п.п.), лёгкий коммерческий транспорт (9,2%, +4,7 п.п.) и прицепы (8,1%).

Среди грузовиков чаще всего искали самосвалы (34,9%), бортовые машины (22,4%), рефрижераторы (8,3%) и изотермические фургоны (5,5%), а маркой-лидером стал КАМАЗ с долей интереса 25,4%, чьё предложение за год выросло в 1,5 раза.

«Весной традиционно растет спрос на определенные виды спецтехники… Грузовики остаются самой представленной категорией на вторичном рынке — в феврале-апреле 2026 года их доля достигла 24,4%, что на 5 п.п. больше, чем год назад», — отметил директор категории «Продажи» на Авито Спецтехника Антон Агальцов.

Средняя цена на новую технику снизилась на 8,5% до 6,9 млн рублей, на вторичном рынке — на 1,2% до 2,7 млн рублей, при этом сильнее всего подешевели погрузчики (–19,9% на вторичке, до 2,2 млн руб.), седельные тягачи (–15,7%, до 3,5 млн руб.) и прицепы (–14,7%, до 2,1 млн руб.).