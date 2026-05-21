Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе груду сложенных камней

Марсоход NASA Perseverance получил снимок необычного геологического образования на поверхности Марса. На изображении видна груда из трех камней, сложенных друг на друга.

Робот сделал необычный снимок 13 мая 2026 года с помощью пары камер Mastcam-Z. Пара устройств расположены на мачте марсохода и выполняют функцию его оптических сенсоров. На фотографии видна груда камней. Она напоминает бутерброд, так как три камня поставлены друг на друга. Объект находится посреди пыльного красноватого ландшафта.

По мнению ученых, наблюдаемый объект представляет собой единый камень. Он раскололся под воздействием внешних сил. В качестве возможных причин называют ветровую эрозию или влияние текучей воды, которая существовала на древнем Марсе.

Исследователи основываются на наблюдениях другого марсохода NASA под названием Curiosity. Ученые полагают, что ветры выступают главным фактором геологических изменений на планете. Ветры разрушают породы на протяжении сотен миллионов или даже миллиардов лет, сообщает Space.com.

Это не первый случай обнаружения необычных камней на Марсе. Предыдущие марсоходы находили объекты со сферами, равномерно расположенные каменные структуры и даже полосатые образцы. В 1976 году аппарат Viking получил снимок скалистого участка. Некоторые наблюдатели сочли этот участок похожим на человеческое лицо.