Авито запустил годовой буткемп для аналитиков

Авито объявил о начале набора на годовую программу стажировки Avito Analyst Bootcamp для начинающих аналитиков и BI-разработчиков.

Как сообщили в пресс-службе Авито, заявки принимаются до 4 июня от кандидатов с базовыми знаниями SQL и Python, готовых работать от 30 часов в неделю удалённо или в одном из пяти офисов, обучающихся на 2–4 курсе бакалавриата, 1–2 курсе магистратуры, 3–5 курсе специалитета либо уже имеющих диплом по технической, математической или IT-специальности.

Процесс отбора включает заполнение заявки с резюме, тест, видеоинтервью и два собеседования — с аналитиком или BI-разработчиком, а затем с руководителем и HR. Участники из любого региона смогут заниматься очно или дистанционно, получая поддержку наставника, доступ к дополнительным курсам и возможность продолжить работу в Авито по итогам стажировки.

«Аналитика в Авито играет важную роль в развитии продуктов, улучшении пользовательского опыта и принятии бизнес-решений… Благодаря буткемпу участники могут быстро погрузиться в практику и за год значительно прокачать свои навыки в продуктовой аналитике или BI-разработке до уровня миддл-специалиста», — заявила руководитель направления работы с молодёжью компании «Авито» Татьяна Семина.

В компании добавили, что ежемесячная аудитория Авито превышает 72 млн пользователей, а количество активных объявлений — более 240 млн.