Пассажиры пяти рейсов не смогут вылететь из Пулково утром во вторник

Утром 19 мая в аэропорту Пулково задержали вылет трех рейсов. Также отменили отправление пяти самолетов, которые должны были вылететь в Москву, Калугу и Дубай.

По данным онлайн-табло авиагавани Северной столицы, во вторник три рейса не смогут вылететь по расписанию. Задержан борт 5N 509 авиакомпании Smartavia в Нижний Новгород. Вместо 9 утра вылет перенесен на 11 часов.

Рейс HH 748 перевозчика Qanot Sharq в Ташкент, запланированный на 11:20, задержан до 12:30. Также сдвинут вылет рейса N4 247 авиакомпании Nordwind Airlines и совместного рейса B2 2117 Белавиа в Казань. Его отправление перенесено с 18:40 на 20:15.

Также в Пулково отменили пять рейсов. Среди них борт FV 6007 и SU 6007 авиакомпаний Россия и Аэрофлот в Москву, запланированный на 10:00. Отменен рейс NE 479 авиакомпании Nesma Airlines в Энфида-Хаммамет вылетом в 14:25. Не состоится и рейс A4 4013 перевозчика Азимут в Калугу на 16:05.

Отменили вечерний рейс FV 6704 и SU 6704 в Шереметьево в 22:30. Кроме того, отменен рейс EK 176 авиакомпании Emirates в Дубай, вылет которого был намечен на 23:05.