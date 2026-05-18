Часть российских водителей освободили от обязательного техосмотра

В 2026 году техосмотр обязателен не для всех автовладельцев. Теперь от данной процедуры освобождены владельцы легковых автомобилей и мототехники, которые использующих транспорт только в личных целях.

Для остальных категорий водителей техосмотр остается строго обязательным. В список входят грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы, легковые такси, легковые авто старше четырех лет при смене владельца или постановке на учет, а также мотоциклы для коммерческой деятельности, пишет «ФедералПресс».

Периодичность техосмотра зависит от типа и возраста транспортного средства. Такси, автобусы и тракторы до пяти лет проходят осмотр один раз в год. Старые машины этой категории проверяют каждые полгода. Учебные автомобили осматривают раз в полгода вне зависимости от срока эксплуатации. При продаже или перерегистрации транспорта диагностическая карта нужна однократно.

Штрафы за отсутствие карты различаются. Юридические лица и индивидуальные предприниматели заплатят 50 тысяч рублей за выпуск на линию транспорта без диагностической карты. Физические лица за аналогичное нарушение оштрафуют на 2 тысячи рублей, но только при коммерческом использовании автомобиля.

Грузовые машины относятся к категории повышенного риска. При отсутствии карты организацию штрафуют на 50 тысяч рублей, а должностное лицо на 500 рублей.