Суд обязал закрыть незаконную гостиницу в жилом доме на Садовой улице

Несколько собственников незаконно переоборудовали квартиры в доме на Садовой улице под отель.

Сотрудники прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга провели проверку после коллективного обращения граждан. В ходе инспекции специалисты установили, что в жилом доме на Садовой улице расположен отель. Несколько квартир без перевода в нежилой фонд переоборудованы под гостиницу.

Информация о возможности заселения распространялась в Интернете, размещение осуществлялось путем предоставления меблированных комнат за плату. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать собственников квартир устранить нарушения и использовать жилые помещения по назначению. Суд требования прокурора удовлетворил. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры.