В Петербурге показали раритеты эпохи первой Государственной думы

В Музее политической истории России открылась выставка «Первый российский парламент. 1906-1917».

Больше 70 экспонатов впервые подробно освещают рождение российского парламентаризма на фоне и во взаимосвязи с политическими событиями того времени, включая Первую русскую революцию. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник музея Александр Смирнов на пресс-конференции в ТАСС.

Экспозиция охватывает время от торжественного открытия I Думы в Зимнем дворце до последнего созыва и событий Первой мировой войны. Среди редких экспонатов представлены несколько предметов. Это парадное полотно художника В.В. Полякова под названием «Тронная речь императора Николая II во время открытия I государственной думы в Зимнем дворце 27 апреля 1906 года». Также в коллекцию входят карманные часы князя Сергея Урусова, плакат 1906 года и собрание политических открыток.

Также посетители смогут увидеть снаряд трехдюймового орудия с Путиловского завода и самодельная бомба под названием «македонка».

Смирнов отметил, что выборы в первый парламент проходили в несколько этапов. Некоторые категории граждан не имели права голоса. К ним относились женщины, военнослужащие и молодежь до 25 лет. Один голос помещика приравнивался к нескольким десяткам голосов крестьян.