Из-за ремонта шумозащитных экранов на трассе «Кола» перекроют одну полосу

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области с 15 мая по 19 июня ограничат движение.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщила об ограничении движения на участке с 58-го по 51-й километр федеральной трассы Р-21 «Кола». По данным ведомства, ремонт шумозащитных экранов будет проходит от поселка Приладожский до поселка Синявино.

Начальник территориального ситуационного центра ведомства Илья Пузыревский отметим, что на данном участке дороги есть четыре полосы. В сторону Петербурга одну полосу специалисты будут перекрывать поэтапно, захватками по 300 метров. Скоростной режим ограничат до 50 километров в час.

По данным дорожного ведомства, работы продлятся с 15 мая по 19 июня. Работы будут выполнять каждый день в светлое время суток с 8 утра до 5 вечера с перерывами по субботам и воскресеньям ремонт.