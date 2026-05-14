На проезд чиновников по ЗСД выделили 9 миллионов рублей до конца 2026 года

В Санкт-Петербурге выделили девять миллионов рублей на оплату поездок по Западному скоростному диаметру (ЗСД) для 350 транспортных средств I и II категории.

СПб ГБАУ «Смольнинское» планирует потратить девять миллионов рублей на оплату проезда по Западному скоростному диаметру. Победителя определят 22 мая, а контракт будет действовать до конца 2026 года.

По данным на портале госзакупок, проезд оплатят для 350 легковых машин и автобусов. Для автоматического списания средств на автомобилях установят транспондеры. Поездки профинансируют из субсидий, которые выделили на выполнение государственного задания.

Также стало известно, что власти Петербурга потратят 12 миллионов рублей на награды для заслуженных работников. Нагрудные знаки изготовят методом чеканки из серебра 925 пробы.

К каждой награде прилагается удостоверение и футляр, обтянутый красным бархатом. Всего изготовят 293 знака. Награды распределят по категориям. Врачи получат 30 знаков, артисты 17, деятели науки 18, работники сферы ЖКХ 19, а сотрудники здравоохранения 25 наград.

Один набор обойдется в 41 тысячу рублей. Исполнитель также должен выпустить пилотный образец знака для заслуженного работника связи и цифрового развития.