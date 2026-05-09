Пенсионеры смогут получить новые электронные удостоверения

Электронное удостоверение

Соцфонд начал оформление электронных удостоверений для пенсионеров в виде QR-кода. Этот шаг направлен на создание цифрового аналога традиционных документов. Электронное свидетельство служит официальным подтверждением наличия статуса пенсионера.

Одной из ключевых функций такого удостоверения является возможность использования QR-кода для получения скидок и льгот в различных сферах. Пожилые граждане могут предъявлять его в магазинах, аптеках, музеях, театрах и кинотеатрах.

Кроме того, документ служит подтверждением права на льготный проезд в городском и пригородном транспорте. Он также облегчает доступ к регулярным социальным услугам и медицинским льготам и подтверждает право на специальные условия оплаты коммунальных услуг.

Как получить электронное удостоверение

Автоматическая выдача электронного удостоверения осуществляется для уже состоящих в пенсионном статусе граждан через их личный кабинет на портале «Госуслуги».

Новым пенсионерам документ формируется автоматически в течение десяти дней после назначения выплат. Такой механизм упрощает и ускоряет процесс получения подтверждающего документа. Гражданам не нужно лично посещать государственные учреждения.

Преимущества и добровольность перехода

Преимущества цифрового удостоверения очевидны. Его нельзя потерять или забыть. Пенсионеры могут предъявить QR-код со смартфона или распечатать его на бумаге. Это делает процедуру предъявления документа более комфортной и безопасной.

Переход на электронное удостоверение является полностью добровольным. Граждане могут по-прежнему пользоваться бумажными или пластиковыми документами.

Эксперты отмечают, что ранее выданные свидетельства остаются действительными. При необходимости можно обратиться в отделение Социального фонда или МФЦ. Там выдадут физическую версию документа. Такой подход обеспечивает гибкость и свободу выбора при оформлении подтверждающих документов.

Рост числа самозанятых

Число самозанятых в России за 2025 год выросло на 25% и превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, в конце 2024 года их насчитывалось около 12 миллионов. К настоящему времени официально зарегистрировано свыше 15,4 миллиона самозанятых. Это почти в девять раз больше по сравнению с 2021 годом.

Ключевым вызовом для самозанятых становится вопрос пенсионного обеспечения. Используя режим налога на профессиональный доход, граждане освобождаются от обязательной уплаты страховых взносов в пенсионный фонд. Это потенциально снижает будущий размер пенсии.