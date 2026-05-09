Пенсионеры смогут получить новые электронные удостоверения

Даниил Александров
Социальный фонд России начал оформлять для пенсионеров электронные удостоверения в виде QR-кода. Документ служит цифровым аналогом пластиковых карт и бумажных справок и подтверждает статус пенсионера для получения льгот и скидок.

Соцфонд начал оформление электронных удостоверений для пенсионеров в виде QR-кода. Этот шаг направлен на создание цифрового аналога традиционных документов. Электронное свидетельство служит официальным подтверждением наличия статуса пенсионера.

Одной из ключевых функций такого удостоверения является возможность использования QR-кода для получения скидок и льгот в различных сферах. Пожилые граждане могут предъявлять его в магазинах, аптеках, музеях, театрах и кинотеатрах.

Кроме того, документ служит подтверждением права на льготный проезд в городском и пригородном транспорте. Он также облегчает доступ к регулярным социальным услугам и медицинским льготам и подтверждает право на специальные условия оплаты коммунальных услуг.

Как получить электронное удостоверение

Автоматическая выдача электронного удостоверения осуществляется для уже состоящих в пенсионном статусе граждан через их личный кабинет на портале «Госуслуги».

Новым пенсионерам документ формируется автоматически в течение десяти дней после назначения выплат. Такой механизм упрощает и ускоряет процесс получения подтверждающего документа. Гражданам не нужно лично посещать государственные учреждения.

Преимущества и добровольность перехода

Преимущества цифрового удостоверения очевидны. Его нельзя потерять или забыть. Пенсионеры могут предъявить QR-код со смартфона или распечатать его на бумаге. Это делает процедуру предъявления документа более комфортной и безопасной.

Переход на электронное удостоверение является полностью добровольным. Граждане могут по-прежнему пользоваться бумажными или пластиковыми документами.

Эксперты отмечают, что ранее выданные свидетельства остаются действительными. При необходимости можно обратиться в отделение Социального фонда или МФЦ. Там выдадут физическую версию документа. Такой подход обеспечивает гибкость и свободу выбора при оформлении подтверждающих документов.

Рост числа самозанятых

Число самозанятых в России за 2025 год выросло на 25% и превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, в конце 2024 года их насчитывалось около 12 миллионов. К настоящему времени официально зарегистрировано свыше 15,4 миллиона самозанятых. Это почти в девять раз больше по сравнению с 2021 годом.

Ключевым вызовом для самозанятых становится вопрос пенсионного обеспечения. Используя режим налога на профессиональный доход, граждане освобождаются от обязательной уплаты страховых взносов в пенсионный фонд. Это потенциально снижает будущий размер пенсии.

Наука

Комета 3I/ATLAS исчезла из поля зрения астрономов

Межзвездная комета 3I/ATLAS практически исчезла из поля зрения астрономов. Последние данные о ее положении поступили больше месяца назад. Исчезновение кометы из поля зрения Межзвездная комета 3I/ATLAS фактически исчезла из поля зрения астрономов. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Телеграм-канале. По словам исследователей, комета еще сохраняет теоретические возможности быть обнаруженной в самые крупные научные инструменты, однако не наблюдается уже около месяца.Согласно данным мирового каталога наблюдений комет COBS, последний раз объект фиксировали 13 апреля 2026 года. В первой половине апреля в базе зарегистрировано лишь шесть наблюдений. В марте было зафиксировано 40 случаев. После 13 апреля новых записей в каталоге не появлялось. Расстояние и яркость Ученые рассчитали текущее положение кометы. Она находится на расстоянии более миллиарда километров от Земли. Объект перемещается в...
Общество

С 2027 года водительские права россиян смогут аннулировать по новым причинам

Правительство России с 1 марта 2027 года расширит перечень оснований для аннулирования водительских прав. Если водитель получил уведомление о необходимости внеочередного медицинского освидетельствования и не прошел его за три месяца, права признают недействительными. Расширение оснований для аннулирования прав С 1 марта 2027 года в России расширят перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения. Изменения коснутся случаев, при которых российское национальное или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию. Соответствующие поправки уже подготовлены правительством.По действующим нормам, если во время обязательного медосмотра у водителя обнаруживают признаки заболевания, которое считается противопоказанием к управлению автомобилем, его направляют на обследование и лечение. При подтверждении заболевания назначают внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.Поправки обязывают водителя, получившего уведомление о необходимости такого медосвидетельствования, пройти его в течение трех месяцев. Если он...
