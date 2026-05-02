Меган Маркл ответила на критику рекламы платья после поездки в Австралию

Герцогиня Сассекская заявила, что сознательно выбирала наряды небольших местных брендов и женских компаний. Таким способом Меган Маркл хотела поддержать австралийских дизайнеров.

Меган Маркл прервала молчание о своей противоречивой поездке в Австралию и Новую Зеландию в конце апреля. Герцог и герцогиня Сассекские провели в Австралии четыре дня. Они посетили Сидней, Мельбурн и Канберру. В программу вошли благотворительные акции, знакомство с культурой аборигенов и австралийским спортом.

Меган объяснила, что выбирала одежду так, чтобы поддержать местных дизайнеров. Она отдавала предпочтение небольшим брендам, женским компаниям и молодым модельерам. Герцогиня лично отбирала вещи и получала удовольствие от этого процесса, сообщает The Mirror.

Поездка Меган сопровождалась критикой из-за ее нарядов. Она публиковала фото платьев в приложении. Инсайдеры сообщают, что Меган инвестирует в эту компанию и получает процент с продаж. Однако возмущение пользователей вызвала ссылка на платье, в котором она посетила место теракта в Бонди.

Эксперт по королевской семье Дженни Бонд заявила, что Меган имеет право зарабатывать на своем выборе одежды. Однако решение рекламировать наряд именно с того мероприятия выглядит непродуманным.

По мнению Бонд, использовать каждое публичное появление для прибыли слишком навязчиво. Благотворительные встречи и мероприятия для жертв терактов не подходят для размещения таких ссылок.