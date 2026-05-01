В первый день мая воздух в Петербурге прогреется до 16 градусов

Воздух на территории Санкт-Петербурга прогреется до 16 градусов 1 мая. Температура превысит климатическую норму благодаря циклону из акватории Баренцева моря.

Жителей Северной столицы ждет тепло в пятницу. Причина данного явления заключается в циклоне из акватории Баренцева моря, пишет «Петербургский дневник».

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями, а осадков не будет. Воздух прогреется до 14–16 градусов. В Ленобласти температура составит от 11 до 16 градусов, а на западе региона столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

Ветер юго-западный, его скорость достигнет 3–8 метров в секунду. Давление немного снизится до 763 миллиметров ртутного столба, но все равно останется выше нормы.

В субботу осадков также не ожидается. Ночью температура опустится до 5–7 градусов, а днем воздух прогреется до 17–19 градусов.

Ранее начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщал, что 30 апреля по территории Ленинградской области двигался слабоактивный атмосферный фронт. Во второй половине дня прошли небольшие дожди, а местами на западе региона.