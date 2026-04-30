Ветврачи опровергли рост числа кошек с бронхиальной астмой

Представители ГБУ «Мосветобъединение» опровергли информацию о росте числа случаев астмы у кошек в Москве. За последние полтора года увеличения обращений от владельцев питомцев не зафиксировано.

Заведующая Красногвардейской ветклиникой ГБУ «Мосветобъединение» Вера Земская сообщила, что москвичи не стали чаще обращаться с жалобами на кошачью астму. По ее словам, за последние полтора года роста абсолютно нет.

Весной питомцы с бронхиальной астмой поступают в клинику чаще из-за сезонных аллергенов. Если животное склонно к аллергии на пыльцу и проблему игнорировать, может развиться астма. В группе риска также пожилые кошки, пишет Москва.ру.

Для профилактики специалист советует выбирать наполнители без мелкой фракции, часто проводить уборку, не курить в квартире и использовать бытовую химию со специальной маркировкой. Диффузоры и аромараспылители при старых питомцах нужно применять с осторожностью.

Земская подчеркнула, что одышка, кашель и тяжелое дыхание не всегда говорят об астме. Врач должен исключить сердечные, респираторные и онкологические болезни. Гормональные препараты от астмы при ошибочном диагнозе могут ухудшить состояние животного.