Ларису Долину выписали из больницы с тремя диагнозами

Народную артистку России Ларису Долину выписали из московской больницы имени Боткина 29 апреля. Медики диагностировали у певицы радикулопатию, ишиалгию и грыжу межпозвоночных дисков.

Первоначально певица была госпитализирована с жалобами на боль в спине. Позднее в ходе обследования медики нашли у нее радикулопатию, ишиалгию, а также грыжу межпозвоночных дисков.

Ранее некоторые источники сообщали, что Долина не могла самостоятельно подняться с кровати в течение нескольких часов из-за сильных болей в позвоночнике. При этом директор артистки Сергей Пудовкин в разговоре с ТАСС опровергал сведения об экстренной госпитализации. Также он назвал подобные сообщения ложными.