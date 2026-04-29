Директор Долиной назвал ложью сообщения о госпитализации певицы

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг сообщения о госпитализации певицы. Поводом для распространения информации о плохом самочувствии стал вечерний инцидент в московской квартире артистки.

Информация о госпитализации Ларисы Долиной не соответствует действительности. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС. Также он назвал такие сообщения ложными.

Вечером 28 апреля Telegram-канал Mash распространил данные о том, что артистку увезли на скорой с сильной болью в позвоночнике. По сведениям источника, медики якобы диагностировали у Долиной хондроз.

Также некоторые СМИ сообщали, что певице внезапно стало плохо в собственной квартире в Москве. В течение нескольких часов она не могла подняться с кровати и самостоятельно вызвала бригаду врачей.

Напомним, что ранее часть изданий сообщили об отказе Долиной выступать на концерте ко Дню Победы. Певица объяснила свое решение опасениями за международный имидж и возможными ограничениями на выезд за границу. На эту ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.