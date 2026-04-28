Снежный циклон в России унес жизни трех человек

В пресс-службе МЧС России сообщили, что жертвами стихии стали три человека, в том числе один ребенок. Пострадали 33 гражданина, среди которых четверо детей. Всем пострадавшим специалисты оказали медицинскую помощь.

Снег, грозы, град и сильный ветер накрыли Москву, Подмосковье и Самарскую область. Порывы повалили больше двух тысяч деревьев и повредили свыше тысячи автомобилей. Электроснабжение частично нарушено, без света остаются около 70 тысяч человек.

Напомним, что из-за отключения электроснабжения на участке Бежецк – Платищенка в Тверской области поезда из Санкт-Петербурга в Самару, Иваново и Кострому следовали с опозданием до двух часов.

Ранее непогода в Ленинградской области вызвала массовые сбои в электроснабжении. Жители сообщили об отключениях электричества в Волосовском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском и Ломоносовском районах.