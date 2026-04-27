Авито Услуги открыли категорию коммерческого строительства

Авито Услуги запустили новый раздел «Коммерческое строительство» для B2B-заказчиков, объединяющий предложения по возведению и ремонту производственных, складских, торговых и офисных объектов, а также сооружений социальной инфраструктуры — от отдельных видов работ до проектов «под ключ» с возможностью фильтрации по работе с юрлицами и участию в госзакупках (44-ФЗ и 223-ФЗ).

Как сообщили в пресс-службе Авито: решение продиктовано ростом онлайн-торговли (в 2025 году объём интернет-продаж в России превысил 11,5 трлн рублей, +28%), увеличением числа пунктов выдачи заказов (на начало 2026 года их насчитывалось более 226 тысяч, что на 44,7% больше, чем годом ранее, а к 2027 году прогнозируется 300 тысяч ПВЗ) и кратным ростом спроса на ремонт коммерческих помещений, который за последние полгода вырос в 5 раз.