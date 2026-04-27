Российские ученые создали «умную» доставку лекарств в организм

Даниил Александров
Химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали наночастицы из гидроксиапатита, которые позволяют обеспечить медленное и дозированное поступление лекарства в организм. Разработка снизит вероятность побочных реакций и сократит количество приемов препаратов при хронических заболеваниях

Из чего сделаны наночастицы

Ученые СПбГУ использовали гидроксиапатит. Данное вещество входит в состав костей и зубов человека, и обеспечивает его высокую биологическую совместимость. По словам химиков, к наночастицам гидроксиапатита можно присоединять другие молекулы, благодаря чему их можно использовать в системах для транспортировки лекарственных соединений в организме.

Лаборант-исследователь кафедры общей и неорганической химии Дмитрий Ткаченко в беседе с ТАСС пояснил, что благодаря очень маленькому размеру наночастиц возможно обеспечить постепенное высвобождение терапевтического вещества в микродозах и мягкое наступление эффекта.

Для каких заболеваний подходит разработка

Новая система может облегчить терапию пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом. Эти пациенты вынуждены принимать препараты на постоянной основе несколько раз в день.

Авторы исследования отмечают, что созданные наночастицы обеспечат медленное и дозированное поступление лекарства в кровь. Такой способен снизит вероятность нежелательных реакций и сократит количество приемов препаратов с трех раз в сутки до одного.

Как проверяли эффективность

Ученые создали прототип системы доставки лекарств на основе наночастиц гидроксиапатита. Для матрицы-носителя использовали альгинат натрия, а в качестве лекарственного соединения подошел экстракт огуречника.

Исследователи провели эксперимент с помощью искусственного желудочно-кишечного тракта, в который помещали систему, и наблюдали за скоростью высвобождения лекарства. Результаты подтвердили, что наночастицы выделяют действующее вещество постепенно и в заданных дозах.

Перспективы производства

Руководитель научной группы «Синтез и исследование наночастиц и наноструктурированных материалов» и доцент СПбГУ Ольга Осмоловская отметила, что систему доставки лекарств на основе разработки химиков можно настроить под любой препарат и схему дозирования.

По словам ученых, сам синтез наночастиц из гидроксиапатита несложный. Для него не нужны ни дорогостоящее зарубежное оборудование, ни дорогие исходные продукты. Это означает, что запустить производство наночастиц и масштабировать его на территории России будет нетрудно.

Часть россиян попадут под прогрессивную шкалу налогообложения в 2026 году

Некоторые россияне попадут под прогрессивную шкалу налогообложения в 2026 году. Повышенную ставку в 15% будут платить россияне с годовым доходом выше 2,4 миллиона рублей.Кто попадет под повышенную ставкуПо данным профессора Финансового университета Юрия Шедько, на данный момент по прогрессивной шкале налог начисляется 7,8% работающим россиянам.В первую очередь под повышенную ставку попадают специалисты IT-сектора, телекоммуникаций и связи, сотрудники финансового и страхового сектора, топ-менеджеры и руководители высшего звена. Также в эту категорию входят высококвалифицированные инженеры и рабочие в промышленности и строительстве, а также часть специалистов в логистике и торговле. В беседе с «Газетой.Ru» экономист уточнил, что в эту категорию могут попасть не только сотрудники с высокой зарплатой, но и россияне с дополнительными источниками дохода. Речь идет о премиях, бонусах, дивидендах, доходах...
Некоторые пенсионеры смогут получить майскую прибавку к выплатам

В мае 2026 года прибавку к пенсиям получат несколько категорий граждан. Бывшим летчикам и шахтерам пересчитают надбавку. Инвалиды I группы и 80-летние пенсионеры получат удвоенную фиксированную выплату. Ветеранам Великой Отечественной перечислят по десять тысяч рублей ко Дню Победы.Прибавки к пенсиям в маеМассового повышения пенсий в мае не будет, но некоторые категории получат прибавку. Бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной отрасли пересчитают надбавку к страховой пенсии. Итоговая сумма зависит от стажа и уровня заработка.Ветераны Великой Отечественной ко Дню Победы получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Она положена участникам и инвалидам ВОВ из России, а также проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.Граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, а также инвалиды I группы получат удвоенную фиксированную выплату. Вместо 9,6...
Некоторые пенсионеры смогут получить майскую прибавку к выплатам

