Российские ученые создали «умную» доставку лекарств в организм

Химики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали наночастицы из гидроксиапатита, которые позволяют обеспечить медленное и дозированное поступление лекарства в организм. Разработка снизит вероятность побочных реакций и сократит количество приемов препаратов при хронических заболеваниях

Из чего сделаны наночастицы

Ученые СПбГУ использовали гидроксиапатит. Данное вещество входит в состав костей и зубов человека, и обеспечивает его высокую биологическую совместимость. По словам химиков, к наночастицам гидроксиапатита можно присоединять другие молекулы, благодаря чему их можно использовать в системах для транспортировки лекарственных соединений в организме.

Лаборант-исследователь кафедры общей и неорганической химии Дмитрий Ткаченко в беседе с ТАСС пояснил, что благодаря очень маленькому размеру наночастиц возможно обеспечить постепенное высвобождение терапевтического вещества в микродозах и мягкое наступление эффекта.

Для каких заболеваний подходит разработка

Новая система может облегчить терапию пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом. Эти пациенты вынуждены принимать препараты на постоянной основе несколько раз в день.

Авторы исследования отмечают, что созданные наночастицы обеспечат медленное и дозированное поступление лекарства в кровь. Такой способен снизит вероятность нежелательных реакций и сократит количество приемов препаратов с трех раз в сутки до одного.

Как проверяли эффективность

Ученые создали прототип системы доставки лекарств на основе наночастиц гидроксиапатита. Для матрицы-носителя использовали альгинат натрия, а в качестве лекарственного соединения подошел экстракт огуречника.

Исследователи провели эксперимент с помощью искусственного желудочно-кишечного тракта, в который помещали систему, и наблюдали за скоростью высвобождения лекарства. Результаты подтвердили, что наночастицы выделяют действующее вещество постепенно и в заданных дозах.

Перспективы производства

Руководитель научной группы «Синтез и исследование наночастиц и наноструктурированных материалов» и доцент СПбГУ Ольга Осмоловская отметила, что систему доставки лекарств на основе разработки химиков можно настроить под любой препарат и схему дозирования.

По словам ученых, сам синтез наночастиц из гидроксиапатита несложный. Для него не нужны ни дорогостоящее зарубежное оборудование, ни дорогие исходные продукты. Это означает, что запустить производство наночастиц и масштабировать его на территории России будет нетрудно.