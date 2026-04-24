Жена Алексея Пиманова назвала причину смерти журналиста

Телеведущий, журналист, и продюсер Алексей Пиманов скончался на 64-году жизни от острого инфаркта.

Жена телеведущего Ольга Пиманова в беседе с РИА Новости сообщила ее муж скончался от острого инфаркта.

Представители Первого канала сообщили, что у Алексея Пиманова не выдержало сердце. По их словам, что это невосполнимая утрата для их коллектива. Сотрудники выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Напомним, что Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии. Больше 25 лет он был бессменным автором и ведущим программы «Человек и закон» на Первом канале. Также являлся президентом медиахолдинга «Красная звезда». При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.