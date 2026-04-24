Меган Маркл поделилась опытом семейной жизни с невестой на пляже в Австралии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл во время визита в Австралию посоветовала невесте сосредоточиться не на свадьбе, а на самом браке.

Во время четырехдневного визита в Австралию вместе с принцем Гарри Меган Маркл дала совет невесте по имени Элли. Герцогиня Сассекская пожелала девушке любви на всю жизнь в преддверии свадьбы и посоветовала наслаждаться не столько свадебным торжеством, сколько самим браком.

Встреча произошла на пляже Бонди в Сиднее. Там герцогиня встречалась с сотрудниками экстренных служб и выжившими после теракта на этом пляже в декабре 2025 года. Также она пообщалась с представителями Сиднейского еврейского музея, пишет The Mirror.

Напомним, что Меган замужем за принцем Гарри почти восемь лет. Пара поженилась в мае 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Данную церемонию смотрели больше 27 миллионов человек. У пары детей: шестилетний принц Арчи и четырехлетняя принцесса Лилибет.

Меган познакомилась с Гарри через общего друга в Лондоне во время Уимблдонского турнира. Они начали встречаться в 2016 году, через два года после развода Меган с кинопродюсером Тревором Энгельсоном, с которым она была в браке три года.

В 2020 году Меган и Гарри приняли решение переехать в США и отказаться от выполнения королевских обязанностей.