После инцидента на эскалаторе «Чернышевской» родителей призвали быть бдительнее

На станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге ребенок получил травму руки. Пострадавший сидел на ступенях движущегося эскалатора.

Ребенок травмировал руку во время подъема эскалатора на станции метро «Чернышевская» в Северной столице. Малыш сидел на движущихся ступенях, а взрослые не уследили за ним. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» в мессенджере «Макс».

Специалисты оперативно остановили эскалатор. Пострадавшего передали прибывшим врачам, после чего его направили в больницу.

В ведомстве обратились к пассажирам с напоминанием о правилах безопасности. Представители метрополитена призвали никогда не позволять детям сидеть или играть на ступенях эскалатора.