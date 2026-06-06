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Астрономы случайно обнаружили недостающий участок звезд внутри NGC 6397

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала European Space Agency, ESA

Ученые случайно обнаружили необычный дефект в шаровом скоплении NGC 6397. На диаграмме яркости звезд появился пробел в области, где должны были находиться красные карлики определенной светимости.

Неожиданная находка

Космический телескоп «Евклид» Европейского космического агентства запечатлел одно из ближайших к Земле шаровых скоплений под названием NGC 6397. Этот объект представляет собой сверкающий рой из сотен тысяч плотно расположенных звезд. При детальном анализе астрономы обнаружили нечто необычное.

Астрономы случайно обнаружили недостающий участок звезд внутри NGC 6397
Фото: Мойка78

Специалисты построили график, который отображает звезды по их яркости и цвету. На диаграмме появилась аномалия. Дело в том, что в узкой области графика возник явный пробел. На нем должны были присутствовать определенные звезды, но их не оказалось. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Случайное открытие телескопа «Евклид»

Открытие произошло в ходе наблюдений, которые проводил космический телескоп «Евклид». Основная задача этого аппарата заключается в исследовании темной материи и темной энергии. Изначально научная группа изучала движение звезд внутри шарового скопления.

Для этого специалисты использовали данные двух телескопов: «Евклида» и «Хаббла». При анализе информации исследователи не ставили целью поиск недостающих звезд. Они случайно обнаружили аномалию, когда изучали звездное население скопления.

Один из главных авторов научной работы, Андреа Беллини из Института космических телескопов имени Сиэтла, заявил, что открытие произошло совершенно случайно. Команда не искала этот пробел, но нашла его.

Природа обнаруженного пробела

Пробел наблюдается среди красных карликовых звезд, которые считаются самым распространенным типом в Млечном Пути. Исследователи полагают, что видимая пустота связана с изменениями внутреннего строения звезд. Эти изменения происходят в момент перехода от частично конвективного состояния к полностью конвективному.

Данный сдвиг незначительно меняет структуру и светимость звезд. В результате остается относительно мало объектов с определенным уровнем яркости.

Астрономы случайно обнаружили недостающий участок звезд внутри NGC 6397
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA Goddard

Лишь небольшое количество звезд проходит через этот короткий переходный этап в своей эволюции. Поэтому в диапазоне соответствующих светимостей наблюдается снижение их числа. На диаграмме Герцшпрунга-Рассела этот дефицит выглядит как тонкий разрыв. Он проходит через непрерывную полосу звезд.

Значение для астрономии

Ведущий автор исследования Массимо Гриджио заявил, что шаровые скопления являются идеальными лабораториями для изучения звездной эволюции и звездных популяций. Точная яркость в месте появления разрыва, а также свойства участвующих в нем звезд помогают астрономам оценить расстояние до скопления.

Возраст древнего шарового скопления NGC 6397 около 13,4 миллиарда лет. Оно находится примерно в 8000 световых лет от Земли в созвездии Ара. Результаты работы ученых открыли новые возможности для проверки моделей звездной эволюции с использованием одной из старейших и наиболее густонаселенных звездных систем галактики.

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