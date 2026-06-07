Долина рассказала о состоянии своего «мальчика» после переезда в новую квартиру

Переезд народной артистки России Ларисы Долиной в новую квартиру отразился на состоянии ее кота Масика. Певица сообщила, что животное ходит за ней и мяукает, требуя кусочек куриной печени.

Проблемы со здоровьем котов

В новое жилье артистка переехала вместе с двумя котами. У Долиной есть кошка Муся и кот Масик. В своем Телеграм-канале певица сообщила, что у животных появились проблемы со здоровьем. Ветеринары посадили их на строгую диету. Если Муся отнеслась к этому спокойно, то Масик переживает.

Долина рассказала, что Масик постоянно ходит за ней и мяукает, требуя еду. По словам певицы, животное сильно нервничает из-за запахов с кухни, особенно когда готовят куриную печень.

Кот вскакивает на плиту или сидит на барном стуле в ожидании, пока хозяйка сжалится и даст кусочек. Долиной очень жалко питомца, но она хочет, чтобы он оставался здоровым.

Конфликт с недвижимостью и выселение

В прошлом году Лариса Долина оказалась в центре скандала. Певица под воздействием мошенников продала квартиру Полине Лурье, а позднее через суд вернула себе недвижимость. Деньги покупательнице артистка не отдала. Она объяснила это тем, что ее обманули мошенники и после произошедшего у нее нет средств.

Разбирательства длились несколько месяцев. Перед Новым годом Верховный суд постановил вернуть квартиру покупательнице и выселить Долину. Певица не спешила освобождать апартаменты. В итоге в дело вмешались судебные приставы. Лурье смогла въехать в квартиру только в конце января 2026 года.

После выселения Долина снимает жилье и продолжает работать. Некоторые СМИ сообщают, что певица перебралась в квартиру площадью 235 квадратных метров на четвертом этаже элитного жилого комплекса в Гагаринском районе Москвы.

Предложения по участникам «Интервидения»

Ранее народная артистка назвала возможных кандидатов для участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Среди отечественных исполнителей Долина выделила Александру Воробьеву. По словам певицы, у Воробьевой есть три важных качества. Это хороший голос, достойный репертуар и эффектная внешность.

Долина добавила, что в стране достаточно талантливых исполнителей обоих полов. Она подчеркнула, что возраст участника не должен становиться ограничивающим фактором. Певица также отметила, что российскую эстраду могли бы представить уже широко известные исполнители. В качестве примера она назвала Диму Билана и Сергея Лазарева.