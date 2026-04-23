Россиянам рассказали о традициях и запретах на Светлый четверг

В Светлый четверг православные верующие продолжают празднование Воскресения Христова. В этот день в храмах проходят крестные ходы, а верующим рекомендуют избегать грусти, ссор и тяжелой работы.

Церковные традиции и богослужения

В период Светлой седмицы в храмах ежедневно проводятся крестные ходы после утренней литургии. Участие в них считается важной частью празднования. Центральной молитвой в этот период является тропарь Пасхи, который произносят трижды.

На Светлой неделе любой желающий может подняться на колокольню и ударить в колокол. Этот обычай называют «народным звоном», и он символизирует общую радость о Воскресении Христовом.

У Царских врат до Светлой субботы хранится освященный хлеб. В конце недели его раздают верующим. Кусочек артоса можно оставить дома возле иконостаса до следующей Пасхи.

Народные обычаи

Светлый четверг также известен в народной традиции как Навский день. Название происходит от слова «навь» и означает потусторонний мир. В этот день было принято чтить память усопших, но без скорби, а с благодарностью и радостью за их добрые дела.

Предки вспоминали добрые поступки и заслуги ушедших близких, уделяя внимание их наследию. Существовал обычай открывать двери и вывешивать полотенца на окна. Таким образом символически давали возможность душам умерших навестить родных. День подходил для семейных встреч, обмена пасхальными яйцами и куличами.

Представители Церкви советует не предаваться грусти и скорби. Поминовение усопших должно быть светлым, без тяжелых эмоций. Рекомендуется избегать ссор и конфликтов, стремиться прощать обиды и восстанавливать мирные отношения.

Запреты на праздник

Праздник призван дарить духовную радость, поэтому верующим советуют ограничить употребление алкоголя. Также в этот день священники не рекомендуют заниматься уборкой, ремонтом и сельскохозяйственными работами.

В день Светлого четверга христианам не рекомендуют устраивать шумные застолья с большим количеством гостей. Празднование должно оставаться умеренным, без излишеств в еде и питье. Не стоит заниматься рукоделием, шитьем или вязанием. Эти занятия лучше отложить на будние дни после окончания Светлой седмицы.

Этот период предназначен для отдыха и духовного обновления. Поминать усопших со слезами и посещать кладбища в эти дни также не следует, добавили в церкви. Для этого существует специальный день под названием Радоница, который отмечается во второй вторник после Пасхи.

Представители церкви напомнили, что главное в эти дни не внешние обряды, а внутренняя радость о воскресшем Христе.