Авито добавили сим-карты трёх операторов

Авито расширил товарную категорию сим-карт: теперь на платформе доступны предложения МТС, МегаФона и Yota, сообщили в пресс-службе Авито.

Поводом для расширения стала статистика на платформе – в I квартале 2026 года продажи новых смартфонов выросли на 17% год к году, а доля ресейл-сегмента увеличилась с 69% до 71%, что подтверждает интерес пользователей к покупке устройств, а сопутствующие услуги в одном месте, могут сделать покупку еще проще.

В рамках категории представлены сим-карты саморегистрации с возможностью выбора номера и региона. Как заявил Руслан Крылов, директор центра онлайн-продаж МТС, пилотный проект показал, что ключевой фактор успеха – интеграция покупки сим-карт в сценарии приобретения комплементарных товаров: когда пользователь уже купил смартфон, ему логично здесь же подключить тариф.

Дмитрий Чудесников, управляющий директор Yota, отметил, что оператор размещает на Авито архивные тарифы, ранее доступные только в YotaАрхив. Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито, добавил, что сотрудничество с тремя операторами даёт пользователям возможность выбора.