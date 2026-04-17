На маршруты Петербурга вышли новые электробусы большого класса

На территории Петербурга пройдет подконтрольная эксплуатация электробуса большого класса «Ольгерд» производства предприятия «Белкоммунмаш». Головной образец серии направили на маршрут № 172, который следует между Репищевой улицей и Шуваловским проспектом.

Тестовая эксплуатация продлится два месяца и при необходимости может быть продлена. В испытаниях примут участие технические специалисты, водители и пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В транспортном ведомстве добавили, что электробус имеет полностью низкопольную конструкцию и запас хода меньше 240 километров. Машина оснащена системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки устройств, а также местом для маломобильных пассажиров с аппарелью.

По итогам испытаний специалисты примут решение о возможности дальнейшего использования электробусов этой модели на городских маршрутах.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщал, что одной из ключевых особенностей таких машин является автономный ход на 20 километров с возможностью увеличения до 25 километров. Срок службы транспорта рассчитан на 20 лет.