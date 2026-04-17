В Петербурге стартовал форум «Россия 809»

В Северной столице открылся форум «Россия 809» — площадка, где власть и гражданское общество вместе ищут пути сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Своим названием мероприятие обязано президентскому указу № 809, который утверждает основы государственной политики в этой сфере. Все три дня работы форума будут посвящены именно практической реализации этого документа.

Председатель оргкомитета Сергей Мороз на церемонии открытия признался, что его больше всего радует подход участников:

«Мы не предаемся ностальгии и не жалуемся на текущие трудности. Мы не ждем, что кто-то придет и все исправит за нас. Мы просто берем и делаем».

По его словам, «Россия 809» — это не разовое событие, а живая, действующая связь между людьми.

Программа форума, как отметил Мороз в интервью «Аргументам недели», носит сугубо практический характер. В первый день проходит саммит единства и традиций культур коренных и дружественных России народов. Затем участники перейдут к пространственному развитию и строительству городов будущего. Свои проекты представят девять предпринимателей из регионов; общий объем инвестиций превышает триллион рублей. Второй день посвятят методологии образования, третий — ее внедрению.

Тема воспитания молодого поколения стала одной из центральных. Председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова поделилась в кулуарах форума важным наблюдением:

«Чтобы передать детям традиции, с ними нужно разговаривать. Но не в формате лекции, а в формате диалога. Надо научиться не просто слушать, а слышать молодежь. И начинать с вопроса к ним».

Лантратова привела конкретный пример: шесть федеральных законов, которые уже приняты и работают, были предложены юными активистами, в том числе школьниками. Эти нормы касаются регистрации детей-сирот после детдома, отмены госпошлины за восстановление паспортов для добровольцев, потерявших документы в зоне СВО, и других острых вопросов.

Людмила Кулешова, президент Фонда имени А. Ф. Кони, бывшая судья-секретарь Уставного суда Петербурга, выступая на торжественном открытии, заявила:

«Сегодня идет жесточайшая война за сознание людей, за их души. Указ № 809 стал тем правовым фундаментом, который позволяет нам противостоять этому. Необходима совместная работа государства и институтов гражданского общества. Если рушится нравственность, рушится и государственность».

В рамках форума также пройдут круглые столы по конкретным проектам, состоится финал конкурса НКО-инициатив в защиту традиционных ценностей. На открытии выступили творческие коллективы из разных регионов, а заслуженный артист РСФСР Альберт Асадуллин исполнил свою знаменитую «Дорогу без конца» на музыку Сергея Баневича.