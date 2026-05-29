Бывший головной офис банка «Таврический» в центре Петербурга выставили на торги

Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» не рассматривает версию с побегом семьи Усольцевых за границу, а также всевозможные мистические теории. Официальная позиция Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что организация не рассматривает версию с побегом семьи Усольцевых за границу. Также в отряде не обсуждают мистические теории, включая экстрасенсов, инопланетные корабли и магию.Сергеев пояснил, что за 15 лет существования отряда магические версии не сработали ни разу. За это время специалисты обработали порядка 350 тысяч заявок. По его словам, отряд работает с конкретной проблемой, которая существует.Пока пропавших не нашли, варианты могут быть любыми. Нельзя сказать, что произошло именно то или иное событие. Есть наиболее вероятные и наименее вероятные версии. Отряд отрабатывает наиболее вероятную теорию, добавил председатель. Слухи о жизни за границей Вскоре после исчезновения пользователи в...