Бывший головной офис банка «Таврический» в центре Петербурга выставили на торги

Здание на улице Радищева в центре Санкт-Петербурга, где ранее размещался центральный офис ликвидированного банка «Таврический», выставлено на торги.
Речь идет о трехэтажном нежилом строении площадью более 2,4 тысячи квадратных метров и земельном участке площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров.
Объект включен в реестр памятников культурного наследия регионального значения как часть ансамбля казарм лейб-гвардии Преображенского полка. Здание можно использовать для размещения представительского офиса крупной компании, медицинского центра, банка, образовательного учреждения или коворкинга. Оно оборудовано парковкой и располагается в шаговой доступности от станции метро «Чернышевская».
Начальная стоимость лота составляет 362,49 миллиона рублей. Аукцион планируется провести в середине июля.