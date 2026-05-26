На месте стихийной парковки в центре Петербурга появится зеленая зона

Создание новой зеленой зоны на 1-й Советской улице завершат до конца текущей недели. Специалистам осталось высадить цветы, пишет «Петербургский дневник».

Ранее на этом месте находились торговые объекты общей площадью 651 квадратный метр. После демонтажа на территории образовалась стихийная автостоянка.

По предложению жителей участок включили в перечень зеленых насаждений общего пользования. Затем был разработан проект благоустройства с учетом существующих инженерных коммуникаций и охранных зон. На сегодняшний день специалисты выполнили работы по выборке грунта, установке бортового камня и устройству рулонного газона.

Озеленение территории осложняется близостью объектов метрополитена и 50-метровой охранной зоны. Посадка деревьев и кустарников здесь невозможна, поэтому было принято решение высадить свыше 700 многолетних растений.