В соборной мечети Петербурга выделили 35 волонтеров для помощи верующим

В преддверии Дня города и Петроградского района, а также священного для мусульман праздника Курбан-Байрам, глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков провел рабочее совещание с правоохранителями и представителями Духовного управления мусульман.

Ключевые вопросы: правопорядок, организация движения, уборка территорий и взаимодействие экстренных служб.

С 00:00 27 мая перекроют Конный переулок, с 05:00 — Кронверкский проспект. «Скорая» будет дежурить с 06:30 до 08:30. На месте — полиция, Росгвардия, резервный пожарный расчет.

Для верующих организуют маршруты отхода к метро «Петроградская», «Спортивная» и Сампсониевскому мосту. Соборная мечеть выделила 35 волонтеров. Главная цель, подчеркнул Ваньчков, — комфортное и безопасное празднование.