На российских трассах могут поднять скорость с помощью ИИ

В России предложили пересмотреть скоростные ограничения на трассах с использованием искусственного интеллекта. По словам эксперта, существующие лимиты необоснованно занижены, а современные дороги позволяют двигаться быстрее.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил пересмотреть скоростные ограничения на российских трассах. Эксперт пояснил, что за последнее время автомобили стали безопаснее, а тормозные системы работают эффективнее. Однако скоростные лимиты остались на уровне прошлых десятилетий. Существующие ограничения он назвал необоснованно заниженными.

Для реализации этой идеи Шапарин рекомендовал провести масштабный аудит дорог с применением технологий искусственного интеллекта. Эксперт подчеркнул, что нейросети смогут комплексно проанализировать интенсивность трафика, статистику аварийности и фактическое состояние дорожного полотна. На основе полученных данных ИИ вычислит участки, где скоростной лимит можно безопасно повысить.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с 360.ru поддержал идею пересмотра скоростных лимитов. Он отметил, что в России уже есть трассы, позволяющие двигаться со скоростью 110-120 километров в час, но при этом на них установлено ограничение в 90.

Кадаков подчеркнул, что новые платные дороги по своим техническим характеристикам за некоторыми исключениями соответствуют немецким автобанам. Дороги строятся с расчетом на высокую скорость движения.