Больше 1000 человек посетили площадку с играми о ПДД на фестивале в Петербурге

Интерактивную площадку о правилах ПДД на транспортном фестивале в Санкт-Петербурге посетили больше тысячи взрослых и детей.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» впервые принял участие в VII Международном транспортном фестивале «ТранспортФест». Особый интерес у юных посетителей вызвала авторская интерактивная игра «Найди зайца-безбилетника», в которой участвовали свыше 100 человек.

Дети выполняли задания, знакомились с правилами пользования общественным транспортом и учились быть ответственными пассажирами. Юные гости вместе с контролерами-ревизорами собирали тематические пазлы, участвовали в мемо-играх и проверяли эрудицию в познавательной транспортной викторине. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок» в мессенджере «Макс».

Программу и активность участников высоко оценил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Он отметил важность подобных инициатив для популяризации культуры пользования общественным транспортом.

Представители транспортного учреждения добавили, самые активные работники учреждения приняли участие в ретропараде. В составе праздничной колонны «100 лет автобусу» сотрудники проехали на легендарном красно-белом Икарусе.