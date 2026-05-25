«Буквоед» перезапускается в стиле ар-деко: первая точка открыта

Михаил Яковлев
Фото предоставлено пресс-службой "Буквоед"

Сеть книжных магазинов «Буквоед» 22 мая 2026 года официально представила обновлённую розничную концепцию. Презентация прошла в петербургском МФТРК «ГОЛЛИВУД» — именно там с 30 апреля заработал первый магазин в стилистике «ар-деко». Следующая точка в новом формате откроется в начале июня в пространстве «Севкабель Порт», а на конец июня запланирован запуск в архангельской «Титан Арене».

Компания решилась на смену курса спустя семь лет после полного ребрендинга 2019 года. Как отметил генеральный директор ОРС «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин, тогдашние изменения серьёзно повлияли на узнаваемость бренда и лояльность аудитории. Однако сегодня, по его словам, «недостаточно просто сделать удобные книжные магазины». В эпоху маркетплейсов покупателям нужны «атмосфера, эстетика и дизайн пространства, читательское комьюнити, встречи с писателями и книжная экспертиза». Задача — создать «вау-эффект, который запомнится аудитории и даст повод возвращаться».

Работа над новым концептом стартовала в 2025 году с масштабного исследования аудитории: опрашивали как постоянных посетителей «Буквоеда», так и тех, кто читает, но в книжные магазины не ходит. Бренд-директор сети Татьяна Щербина рассказала: «Мы пытались понять: что они любят? Какие места посещают? Что их вдохновляет? Чем они отличаются от читателей из других регионов? В итоге выяснилось, что различия довольно большие, поэтому мы разработали сразу несколько ритейл-концепций». С большим отрывом в 47% победил стиль «ар-деко» — «людям понравился книжный магазин «как из кино»».

Интерьер новой точки строится на тактильности и эмоциональном контакте с книгой: дерево, тёплый металл, мягкий свет, дизайнерская мебель. Проект создан совместно с архитектурным бюро «Бюро Мартен». Евгения Богатая, основатель бюро, пояснила: «»Буквоед» в прежней концепции можно охарактеризовать как «Дом — полная чаша», где царит дружелюбная атмосфера и изобилие. Мы стремились сохранить это ощущение, но перенести его в новую форму».

Сеть уже присутствует во всех крупных городах СЗФО, а в Петербурге — почти во всех популярных локациях и ТЦ. Поэтому компания делает ставку на появление точек в арт-пространствах, креативных кластерах и модных местах. Пока акцент сделан на открытии новых площадок, а не на обновлении старых. При этом Брычкин пообещал, что если арендодатели крупных ТЦ предложат переезд в более проходные зоны, «Буквоед» готов рассмотреть возможность строительства «нового модного книжного пространства».

Инвестиции в один концептуальный магазин достигают 100 тыс. руб. за квадратный метр. «Этот бюджет работает и на то, чтобы повышать трафик в ТЦ, потому что людям будет интересно увидеть каждый наш новый «Буквоед»», — добавил гендиректор.

Финансовые показатели первого магазина в «ГОЛЛИВУДе» уже подтверждают правильность выбора. По словам Брычкина, точка выполняет плановые показатели, в мае вышла на 5-е место в сети по продажам. Конверсия здесь самая высокая в сети — 40,8%, средний чек составляет 945 руб. (в среднем по сети — 790 руб.), а также выше доля новых покупателей и проникновение книг в чеки.

В 2026 году ОРС «Читай-город — Буквоед» намерена запустить в новом формате 30–40 магазинов под обоими брендами. Количество будет зависеть от договорённостей с арендодателями. Партнёр компании Nikoliers Анна Никандрова отметила, что управляющая компания целенаправленно усиливает в торговых объектах культурно-досуговую составляющую: «Размещение книжных магазинов с обновлённой концепцией отвечает трендам трансформации ТЦ в lifestyle-хабы и становится эффективным инструментом для повышения трафика».

Сменился и логотип сети. Исследование показало, что самая лояльная аудитория — молодые люди от 16 до 25 лет, которые росли вместе с «Буквоедом». «Поэтому было принято решение в новой концепции совместить два визуала: старый и новый», — пояснила Татьяна Щербина. Кроме того, бренд уходит от позиционирования «Знаковые книжные Петербурга», поскольку «Буквоед» позиционирует себя как культурное явление всего Северо-Запада.

В планах также тестирование магазинов малого формата — около 100 кв. м с фокусом на бестселлеры и лайфстайл-ассортимент. «До конца текущего года мы намерены открыть 2–3 подобных магазина для тестирования формата и при успехе — масштабировать его на всю Россию», — сообщил Александр Брычкин.

