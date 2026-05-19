Пулково вводит ограничения на прием и выпуск рейсов в четвертый раз за день

В аэропорту Пулково в четвертый раз за сутки ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Предыдущие ограничения сняли за 16 минут до этого, после чего небо над Санкт-Петербургом снова закрыли.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это уже четвертый случай за день, когда аэропорт вводит подобные меры.

Так, первый раз ограничения действовали с 9:45 до 10:13 и продлились 28 минут. Второй запрет на вылет начался в 11:04. Позже его сняли, но посадку рейсов не открыли. В 13:00 ввели третье ограничение, которое сняли через 47 минут. После этого воздушное пространство работало 16 минут, а потом последовал четвертый запрет.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, в настоящий момент 19 рейсов задерживаются, а 18 вылетов отменены.