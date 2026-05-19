Смольный потратит свыше 12 млн рублей на изготовление наград

Смольный планирует потратить свыше 12 миллионов рублей на изготовление наградных комплектов для заслуженных работников различных сфер. Каждый комплект обойдется бюджету в 41 тысячу рублей.

По данным портала госзакупок, всего планируется изготовить около 293 комплектов по 11 категориям почетных званий. Среди них числятся заслуженные работники связи, культуры, ЖКХ, промышленности, высшей школы и здравоохранения, а также заслуженные артисты, врачи, деятели искусств и науки.

Так, 30 комплектов получат заслуженные врачи. На втором месте идут работники здравоохранения с 25 комплектами. По 20 комплектов наград получает заслуженные работники культуры, промышленности и энергетики.

В сумму закупки также включена разработка сигнального образца наградного комплекта к званию «Заслуженный работник связи и цифрового развития» и адаптеры для нагрудных знаков.