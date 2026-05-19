Рынок недвижимости Петербурга переходит к «сценариям жизни»

В Санкт-Петербурге 15 мая прошёл второй бизнес-завтрак в рамках XIX конкурса «Доверие потребителя-2026», где ведущие эксперты банковского и девелоперского секторов обсудили трансформацию рынка жилья города и Ленинградской области.

Открывая встречу, модератор Валентина Нагиева, исполнительный директор Оргкомитета конкурса, сообщила, что приём заявок завершается 1 июня, а победителей назовут на церемонии награждения в феврале 2027 года. Руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева обратила внимание на рекордно низкий объём предложения на вторичном рынке — около 16 тысяч квартир — при продолжающемся росте цен, а на первичном рынке до конца года ожидается старт проектов суммарным объёмом не менее 2,5 млн квадратных метров, из которых 1 млн уже выведен в продажу.

По её прогнозу, во втором полугодии 2026 года возможно постепенное восстановление спроса, однако адекватные ипотечные ставки появятся не раньше конца текущего или начала следующего года, а в сегменте апартаментов две трети предложения составляют сервисные объекты с существенными различиями по локациям.

Девелоперы единогласно заявили о переходе к человекоцентричному подходу: директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Юдита Григайте пояснила, что рынок уходит от модели, где ключевым фактором была только цена, к созданию качественного продукта и «сценариев жизни» для будущих жителей, а руководитель отдела продаж ГК «ССК» Евгений Негара подчеркнул, что застройщики конкурируют с клиентским опытом из других сфер, формируя эмоциональную связь через уникальность среды и многофункциональность,

Вице-президент по продажам и сервису Группы RBI Дмитрий Фалкин акцентировал «режиссирование» жизненных сценариев на всех этапах взаимодействия клиента с домом, включая продуманную логистику и работу охраны, а также отметил важность «трансформационной эмоции».

Независимый консультант, член комитета по аналитике РГУД Елизавета Конвей выделила три уровня человекоцентричности — внутренняя команда, амбассадоры бренда и конечный покупатель, — и рекомендовала интеграцию коучинговых практик в продажи и сервис, резюмировав, что сегодня главным дефицитом становятся не квадратные метры, а эмоции, внимание и ощущение подлинного контакта.

Руководитель юридического департамента «Этажи Санкт-Петербург» Дмитрий Храмцов назвал вторичный рынок «территорией устойчивости», отметив рост интереса к «новой вторичке» — современным домам с готовым ремонтом.

Руководитель направления Департамента продуктов ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Елена Миронова подтвердила возрождение вторичного сегмента: его доля в портфеле банка выросла с 5% до 40% за год благодаря снижению ставок и адаптации «Семейной ипотеки».

Собственник АН «Надо брать» Виктория Соболева зафиксировала рост среднего чека и увеличение вторичных сделок на 30% за год, добавив, что агенты теперь выступают «семейными психологами», помогая клиентам преодолевать тревожность.

Коммерческий директор ГК «Алгоритм» Виктория Чередниченко рассказала о трансформации загородного рынка, где покупатели ищут «дачу нового формата» с комфортом и инфраструктурой, не обременяя себя грядками.

Директор по продажам ГК «Новое Измерение» Юлия Васильева поделилась опытом малоэтажного строительства, где компания преодолевает высокую себестоимость и отсутствие дорог за счёт комплексной инфраструктуры, строительства собственной дороги и создания образовательного пространства.

Независимый эксперт по апартаментам Елена Дементьева обозначила кризис сегмента из-за перенасыщения, высоких затрат на привлечение клиентов и изменения портрета инвестора, который теперь требует реальной ретроспективы доходности и учитывает налоговую нагрузку.

Олег Воронин выразил обеспокоенность вводом 10 тысяч новых апартаментов в 2026 году, выделив тренд на курортные и загородные апартаменты с гарантированным доходом.

Директор ГУК «Мы.Сервис» Юлия Симениоди представила концепцию «сервисной управляющей компании 2026» с приоритетом IT-технологий, прозрачности тарифов и индивидуального подхода, отметив вызовы в виде ужесточения законодательства, роста налоговой нагрузки и дефицита кадров.

Итогом дискуссии стало единодушное мнение спикеров о том, что рынок 2026 года можно охарактеризовать словами «вызов», «рост», «возрождение», «адаптация» и «обучение».