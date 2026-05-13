Обещания женатого мужчины развестись чаще всего оказываются обманом

Женатый мужчина может быть готов к созданию новой семьи в том случае, если он уже находится в процессе развода. В остальных ситуациях партнеру могут быть интересны лишь эмоции за пределами брака.

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов в беседе с NEWS.ru заявил, что обещание женатого мужчины развестись в большинстве случаев является обманом.

По словам эксперта, отношения на стороне дают мужчине двойную выгоду. Дело в том, что в семье сохраняется стабильность и налаженный быт, а вне брака появляются новые эмоции. Расторжение брака представляет собой кризисное событие, связанное с конфликтами и потерей ресурсов. Мужчина стремится избежать этого, поэтому развод маловероятен.

Психолог назвал явными признаками обмана частые оправдания: страх навредить детям или проблемы со здоровьем жены. Мужчина предпочитает обещать развод, но не готов пережить этот процесс.

Кононов отметил, что существуют исключения. По его словам, косвенными признаками реальной готовности к разводу могут служить наличие точных сроков, информирование жены о расторжении брака и консультации с юристом по разделу имущества.