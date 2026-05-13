Супруга хирурга Тимура Хайдарова может лишиться 40 млн из-за долгов клиники

С супруги пластического хирурга Тимура Хайдарова Светланы Сильваши могут взыскать свыше 40 миллионов рублей.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск к клинике «Ай Кью Пластик», совладелицей которой выступает Светлана Сильваши. Общая сумма требований достигает 40,5 миллиона рублей.

В иск входят почти 13 миллионов рублей неосновательного обогащения, около 3 миллионов долга за коммунальные и эксплуатационные услуги, примерно 1,7 миллиона долга за электроэнергию, 23 миллиона убытков на восстановительный ремонт и еще 17 тысяч рублей долга за медицинские услуги. Также истец требует возмещения судебных издержек.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, налоговая служба уже приостановила операции по счетам клиники. В марте появилась информация о возможном банкротстве компании. Согласно сервису Rusprofile, чистая прибыль организации оказалась отрицательной и составила 72 миллиона рублей.

У Светланы Сильваши также зарегистрированы еще две компании. Первая из них называется ООО «Ай Кволифай». Этой фирмой она владеет единолично. Последняя бухгалтерская отчетность организации имеет нулевые показатели. Вторая компания носит название ООО «Сильваши». Здесь супруге Хайдарова принадлежит 50% доли. Счета этой фирмы заблокированы, а ее убыток за 2024 год достиг двух миллионов рублей.