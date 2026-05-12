Меган Маркл может вернуться к роли Рэйчел Зейн из сериала Suits

Герцогиня Сассекская ведет переговоры о возвращении к своей культовой роли в полнометражном спин-оффе сериала Suits. Создатель шоу Аарон Корш подтвердил, что проект находится на продвинутой стадии обсуждения с Universal Pictures.

Сериал выходил с 2011 по 2018 год. Меган покинула проект после знакомства с принцем Гарри, но шоу продолжалось еще два сезона. В последние годы Suits обрел новую аудиторию на стриминговых платформах и возглавлял чарты Netflix в 2023–2025 годах, пишет The Mirror.

По данным источников, продюсеры стремятся использовать популярность сериала и предлагают Меган должность соисполнительного продюсера. Ее бывшие коллеги из сериала уже получили предложения.

Также Меган появится в эпизодической роли самой себя в комедии Netflix «Близкие личные друзья» с Лили Коллинз и Бри Ларсон. Источники утверждают, что принц Гарри поддерживает возвращение жены к актерской работе.