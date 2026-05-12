Новая вакцина смогла остановить рост злокачественной опухоли в мозге

Американские молекулярные биологи разработали персонализированную ДНК-вакцину от глиобластомы. Препарат полностью остановил прогрессию опухоли у 66% пациентов.

Ученые создали алгоритм, который анализирует белки, вырабатываемые клетками глиобластомы конкретного пациента. На основе анализа система отбирает 40 пептидов, вызывающих наиболее острую реакцию иммунитета. Об этом сообщили в пресс-службе Университета штата Вашингтон (WashU).

Исследователи подготовили вакцины из этого набора и ввели их в клетки кожи и мышц девяти добровольцев. У всех участников теста болезнь была выявлена недавно. Также ученые отметили, что вакцинация не вызвала серьезных побочных эффектов.

Результаты исследования показали, что персонализированные вакцины полностью остановили рост опухоли у 66% больных. Это позволило им прожить больше года. При стандартной терапии до этого срока доживают около 40% пациентов. Треть участников прожили свыше двух лет, что вдвое выше типичных значений. Одна пациентка с четвертой стадией полностью избавилась от рака мозга и прожила более пяти лет.

Напомним, что ежегодно глиобластому выявляют примерно у 300 тысяч человек. Большинство пациентов умирают в течение 12–18 месяцев после постановки диагноза. Только 9% остаются живы через два года. Также специалисты отметили, что вакцины не вызывали серьезных побочных эффектов.