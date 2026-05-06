В Петроградском районе заложили Транспортную аллею у дуба Победы

Руководители транспортного блока Санкт-Петербурга заложили Транспортную аллею у дуба Победы.

Глава Петроградского района Северной столицы Дмитрий Ваньчков совместно с председателем Комитета по транспорту Денисом Минкиным, генеральным директором СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андреем Лызиным и директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Константином Шостаком приняли участие в закладке Транспортной аллеи. Мероприятие прошло у памятного дуба Победы, который был посажен 9 мая 1945 года.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава района сообщил, что Шесть сосен высадили рядом с историческим деревом. Инициатором акции выступил Молодежный совет организаций транспортной отрасли. Идею поддержали Молодежный совет администрации Петроградского района и Молодежный совет муниципального образования Введенский.

Дмитрий Ваньчков посадил дерево вместе с жителем блокадного Ленинграда, полковником медслужбы в отставке, доцентом, кандидатом наук. Александром Куприяновым. Глава района назвал это моментом единения поколений и подчеркнул важность созидания и сохранения памяти. Он отметил активное участие молодежи в развитии района и бережное отношение к его истории.

Глава района поблагодарил организаторов и участников. Ваньчков остался уверен, что деревья станут вкладом в озеленение и долгосрочным напоминанием о единстве.