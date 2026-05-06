Крис Дженнер привлекла внимание подписчиков скульптурным лицом после подтяжки

Американская телезвезда Крис Дженнер появилась на Met Gala в 2026 году в атласном ансамбле цвета слоновой кости с малиновыми акцентами. Однако внимание публики привлек не столько наряд, сколько ее скульптурный цвет лица после подтяжки стоимостью 100 тысяч долларов.

Появление на красной дорожке

На Met Gala внимание публики привлекло появление 70-летней Крис Дженнер. Телезвезда вышла в костюме из атласа цвета слоновой кости и малинового оттенка. Однако зрителей привлекло ее гладкое лицо и скульптурные черты. Четкая линия подбородка и подтянутые контуры оказались в центре внимания под светом камер.

Реакция на слухи о пластической операции

Крис Дженнер не стесняется обсуждать свое отношение к старению и шагам, которые она предприняла для изменения внешности. После слухов о ее недовольстве подтяжкой лица она прямо ответила на эти заявления. Дженнер дала понять, что довольна результатом. Телезвезда заявила, что ей нравится подтяжка лица. Публицистка также добавила, что ценит своего врача, хирурга доктора Стивена М. Левина, которого некоторые называют «маэстро подтяжки лица», пишет Hello!

Образ и детали наряда

Крис Дженнер следовала теме вечера Met Gala, которая называлась «Искусство костюмов». Она восприняла моду как форму повествования. Ее платье в стиле халата имело вышивку, бисерную отделку и рукава, которые обрамляли силуэт. Глубокие красные акценты добавляли глубины. Стрижка боб и дымчатый макияж глаз придавали образу завершенный вид.

Семейный выход и заявления о возрасте

Вечер также стал семейным событием. Крис присоединилась к своим дочерям Ким Кардашьян и Кайли Дженнер на красной дорожке. В один из самых ярких моментов Крис позировала рядом с Ким, которая была одета в футуристический, блестящий янтарный комбинезон. Этот образ резко контрастировал с классическим стилем матери и стал визуальным воплощением способности семьи объединять поколения в области стиля.

Крис давно откровенно говорит о своем подходе к старению, отказываясь извиняться за свой выбор. В одном из недавних эпизодов шоу «Кардашьяны» она заявила, что в свои 70 лет ей все равно, что о ней думают другие. Ей не нужно ничьего одобрения. Она любит свое лицо и вполне устраивается своей внешностью.