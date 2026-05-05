В Петербурге прошел вечер в поддержку фонда «Родительский мост»

В Санкт-Петербурге состоялся благотворительный вечер, организованный резидентами бизнес-клуба «Атланты» при поддержке других ведущих бизнес-сообществ города.

Мероприятие прошло в отеле Wawelberg, собрав более чем 70 гостей. В центре внимания вечера оказался фонд «Родительский мост», который под руководством Марины Левиной уже 34 года помогает детям обрести семью, поддерживает приемных родителей и работает с семьями в сложных жизненных ситуациях. Инициатором события выступила Александра Христофорова — резидент «Атлантов», попечитель фонда и собственник компании «Петербургснаб».

Главным событием программы стал благотворительный аукцион, объединивший лоты от партнеров и участников — от предметов искусства до бизнес-экспертизы и путешествий. Собранные средства направят на реализацию проекта «Путь героя». Эта программа помогает детям и взрослым выстраивать доверие и учиться быть семьей через совместный опыт.

Концепцию вечера выстроили вокруг идеи «театра снов», где переплелись сцена и жизнь. Музыкальные и сценические номера, поэзия и пластика создавали атмосферу, в которой говорили о близости, принятии и доме. Ведущими выступили Светлана Седова и актер Антон Кукушкин. Творческую организацию мероприятия взяло на себя ивент-агентство Team for Dream — проект резидента «Атлантов» Марии Богдановой.