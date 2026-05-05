Модель Хайди Клум шокировала пользователей Сети нарядом мраморной статуи

Супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась на ежегодном благотворительном бале Met Gala в Нью-Йорке в образе живой мраморной статуи. Пользователи Сети сравнили наряд модели с костюмом для Хэллоуина.

Хайди Клум вышла на красную дорожку в необычном образе. Наряд модели вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Пользователи пишут, что модель нашла второй Хэллоуин на Met Gala. По их словам, наряд Клум идеально подходит под тему мероприятия и может быть повторен на хэллоуинской вечеринке.

Другие пользователи назвали внешний вид «действительно тревожным» и отметили, что модель привнесла дух Хэллоуина.

Напомним, что бал Met Gala состоялся 4 мая в Нью-Йорке. Тема этого года «Мода — это искусство». Среди гостей мероприятия также были Зои Кравиц, Ирина Шейк, Крис Дженнер, Кайли и Кендалл Дженнер, Николь Кидман, Рианна и Кара Делевинь.