Интернет в Петербурге на День Победы заблокируют при необходимости

Возможное ограничение работы Интернета в День Победы на территории Санкт-Петербурга будет зависеть от складывающейся обстановки.

Предсказать ситуацию заранее сложно, поэтому неизвестно, будут ли введены ограничения. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин в беседе с ТАСС.

По его словам, вероятно блокировка связи произойдет в период проведения мероприятий. Ранее власти Петербурга анонсировали меры безопасности в День Победы, включая многоуровневый контроль при проходе на Дворцовую площадь.

Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Голомбиевский уточнил, что для посетителей главной площади города организуют 14 рамок металлодетекторов и установят периметр из металлических ограждений общей длиной около трех километров.

Отметим, что всего на территории Петербурга 9 Мая пройдет 191 праздничное мероприятие, среди которых парад на Дворцовой площади и шествие «Бессмертного полка».