Метро и наземный транспорт Петербурга будут бесплатны для ветеранов

В преддверии 81-й годовщины Победы транспортный блок Санкт-Петербурга реализовал комплекс мер по поддержке ветеранов Великой Отечественной. Группа «Аэрофлот» предоставила бесплатные авиабилеты, а городской транспорт и аэропорт Пулково ввели дополнительные льготы.

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга сообщили, что для постоянно проживающих в городе ветеранов льготный или бесплатный проезд на наземном транспорте и в метро действует постоянно. В праздничные дни бесплатно ездить смогут и другие категории граждан. Их право не зависит от гражданства и места жительства.

К этим категориям относятся инвалиды и ветераны Великой Отечественной, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто. Также в список входят награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Для получения льготы нужно предъявить удостоверение. В Комитете добавили, что заявления или справки для разового проезда не требуются.

Группа «Аэрофлот» проводит акцию по выдаче бесплатных авиабилетов ветеранам. Акция распространяется на граждан России, стран СНГ, Балтии и Грузии. Один сопровождающий также получает бесплатный билет.

Перелеты возможны по внутренним направлениям России, а также между Россией и Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном. В акции участвуют рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «АйФлай» и «Аврора» под кодом SU. Оформить билеты ветераны могут до 12 мая 2026 года.

С 3 по 12 мая в аэропорту Пулково для ветеранов организовано бесплатное обслуживание в бизнес-залах. Доступ предоставляется участникам и инвалидам войны, бывшим узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и одному сопровождающему.